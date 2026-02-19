Размер шрифта
Еврокомиссия обсудит топливный кризис между Украиной, Венгрией и Словакией

Jana Rodenbusch/Reuters

Еврокомиссия проведет заседание экспертной координационной группы по топливному кризису между Венгрией, Словакией и Украиной 26 февраля. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе, пишет ТАСС.

«Координационная группа по этой проблеме соберется в ближайшее время, уже в следующую среду, на экспертном уровне», — отметила представитель Еврокомиссии.

27 января Киев заблокировал поставки нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба». 13 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Украина сделала это, чтобы создать для Будапешта трудности накануне апрельских парламентских выборов. 18 февраля Сийярто о заявил, что Венгрия заключила первые контракты на поставку нефти в обход Украины.

Также глава МИД Венгрии объявил о том, что Венгрия приостановила поставки дизельного топлива на Украину. А глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш отметил, что Будапешт допускает возможность прекращения поставок электроэнергии и газа на Украину.

18 февраля Словакия объявила кризисную ситуацию из-за остановки поставок сырой нефти в страну. А премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский ошибается, если думает, что нефтяной шантаж приблизит Украину к ЕС.

Ранее в Венгрии рассказали, на сколько хватит запасов нефти в стране.
 
