Посол отреагировал на вторжение США в генконсульство России в Сиэтле

Посол России в США Анатолий Антонов посчитал, что действия американских властей, которые санкционировали вторжение в российское генеральное консульство, можно назвать недружественными и антироссийскими, передает РИА «Новости».

«Этот прекрасный день омрачен американскими действиями, очень неконструктивными, очень недружественными, я бы сказал антироссийскими. Сегодня американские власти срезали замок со здания, где проживал генеральный консул России в Сиэтле», — сказал Антонов.

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Он отметил, что действия представителей Соединенных Штатов противоречат международным конвенциям и договоренностям. Антонов подчеркнул, что это событие не вызывает ничего, кроме «печали и горести».

Ранее в Госдепе заявили, что представители американских властей проникли на территорию посольства, чтобы удостовериться, что здание освободили.

Генеральное консульство прекратило свою деятельность 2 апреля в соответствии с требованием американской стороны, после чего в здании резиденции генерального консула велась работа по сбору вещей и документов, а также подготовке здания к консервации.