Власти США пытаются проникнуть в закрытую резиденцию генконсула России в Сиэтле

Представители американских властей, прибывшие к закрытой резиденции российского генерального консула, расположенной в Сиэтле, пытаются открыть ворота, передает РИА «Новости».

Генеральное консульство прекратило свою деятельность 2 апреля в соответствии с требованием американской стороны, после чего в здании резиденции генерального консула велась работа по сбору вещей и документов, а также подготовке здания к консервации.

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Закрытие здания генерального консульства в Сиэтле власти объяснили как инцидентом с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, так и его географической близостью к «одной из баз подводных лодок» и заводу компании Boeing.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты покинули резиденцию генконсула в Сиэтле.