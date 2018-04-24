G7 обвинила Россию в дестабилизации

Главы МИД стран «большой семерки» обвинили Россию в дестабилизации, однако выразили готовность к сотрудничеству, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министров иностранных дел G7.

«Мы привержены защите и продвижению международной системы, основанной на правилах. Она выступает против безответственного и дестабилизирующего поведения России, в том числе вмешательства в демократические системы других стран… Несмотря на это мы продолжим сотрудничать с Россией по вопросам региональных кризисов и глобальных вызовов», — говорится в заявлении.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны «семерки» создадут специальную группу для изучения «пагубного поведения» России.