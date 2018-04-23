Президент Южной Кореи прокомментировал отказ КНДР от ядерных испытаний

Решение лидера КНДР Ким Чен Ына о прекращении ядерных испытаний является важным решением для полного избавления Корейского полуострова от ядерного оружия, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, передает Reuters.

«Мера по ядерной заморозке в Северной Корее представляет собой важное решение для полной денуклеаризации на Корейском полуострове», — сказал Мун Чжэ Ин.

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Об этом он заявил в ходе своего выступления на совещании южнокорейской администрации.

Ранее сообщалось, что Южная Корея прекращает вещание против КНДР.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности обсуждать с президентом США Дональдом Трампом вопросы ядерного разоружения. Незадолго до этого Трамп в разговоре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил намерение встретиться с северокорейским лидером. Место встречи обсуждается сотрудниками ЦРУ и разведки КНДР.