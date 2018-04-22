Бывшая жена посоветовала Трампу не баллотироваться на второй срок

Первая жена президента США Дональда Трампа Ивана Трамп в интервью изданию Page Six выразила уверенность в том, что ее бывшему супругу не стоит выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства во второй раз.

«Я скажу вам кое-что, я не думаю, что это необходимо. У него хорошая жизнь, и у него есть все. Дональду будет 74, 73 года на следующих выборах, и, возможно, ему следует просто пойти и поиграть в гольф и насладиться своей судьбой», — заявила Ивана Трамп.

Реклама

Она также отметила, что считает, что Трамп «немного скучает по свободе».

«Не думаю, что он представлял, как много включает в себя статус президента. Столько информации — тебе нужно знать все о целом мире», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Трамп подсчитал количество фейковых новостей и похвалился рейтингами.