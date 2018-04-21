Саргсян призвал протестующих к диалогу

Новый премьер-министр Армении Серж Саргсян призвал лидера акций протеста против его назначения Никола Пашиняна к диалогу. Об этом сообщается на сайте премьера.

«Глубоко обеспокоен разворачивающимися внутриполитическими процессами. Чтобы избежать необратимых потерь я призываю депутата Национального собрания (парламента) Никола Пашиняна сесть за тол политического диалога и переговоров. Это нужно сделать незамедлительно», — говорится в сообщении.

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Он также подчеркнул, что власти всегда уважали и будут уважать право граждан на мирные акции, однако происходящие процессы чреваты непредсказуемыми последствиями.

Ранее сообщалось, что в Ереване сотрудники правоохранительных органов доставили в отделение полиции 100 участников акций против избрания бывшего президента Армении Сержа Саргсяна премьером страны.