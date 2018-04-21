В Госдуме прокомментировали прекращение ядерных испытаний в КНДР

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о приостановке ядерных испытаний в стране. Об этом сообщает RT.

«Такое решение как минимум лишит надуманных аргументов, имевшихся у США в отношении Северной Кореи, сократит количество тем, которые могут высосать из пальца американцы и их европейские союзники, чтобы обвинить ту или иную страну в каких-то выдуманных преступлениях против человечества», — сказал Шерин.

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Он также отметил, что Ким Чен Ын всегда стремился только к тому, чтобы обеспечить безопасность своему населению.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал слова Ким Чен Ына о прекращении ядерной программы.