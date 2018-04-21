Трамп отреагировал на иск демократов по «российскому делу»

Президент США Дональд Трамп заявил, что иск национального комитета Демократической партии против его предвыборного штаба, правительства России и Wikileaks можно считать хорошей новостью. Об этом он написал в твиттере.

«Только что узнал, что на Штаб подали в суд демократы-обструкционисты. Это может быть хорошей новостью в том, что мы нанесем ответный удар относительно серверов национального комитета, которые они отказались передать ФБР, относительно серверов Уэнди Вассерман-Шульц и документов, которые были у таинственного человека из Пакистана, и насчет электронных писем [кандидата от демократической партии Хиллари] Клинтон», — заявил Трамп.

Ранее в штабе Трампа, комментируя иск, заявили, что он имеет своей целью оспорить итоги выборов.