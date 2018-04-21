Трамп отреагировал на иск демократов по «российскому делу»
Президент США Дональд Трамп заявил, что иск национального комитета Демократической партии против его предвыборного штаба, правительства России и Wikileaks можно считать хорошей новостью. Об этом он написал в твиттере.
«Только что узнал, что на Штаб подали в суд демократы-обструкционисты. Это может быть хорошей новостью в том, что мы нанесем ответный удар относительно серверов национального комитета, которые они отказались передать ФБР, относительно серверов Уэнди Вассерман-Шульц и документов, которые были у таинственного человека из Пакистана, и насчет электронных писем [кандидата от демократической партии Хиллари] Клинтон», — заявил Трамп.
Ранее в штабе Трампа, комментируя иск, заявили, что он имеет своей целью оспорить итоги выборов.
Just heard the Campaign was sued by the Obstructionist Democrats. This can be good news in that we will now counter for the DNC Server that they refused to give to the FBI, the Debbie Wasserman Schultz Servers and Documents held by the Pakistani mystery man and Clinton Emails.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.