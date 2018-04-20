Стало известно, почему Трамп все еще хочет встретиться с Путиным

Американский президент Дональд Трамп не отказался от намерения организовать двустороннюю встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Совета нацбезопасности США.

«Президент подтвердил 20 марта, что он и президент (России Владимир) Путин обсудили проведение двусторонней встречи на нескольких возможных площадках, включая Белый дом. Желание провести встречу все еще имеется, поскольку президент верит, что более хорошие отношения с Россией — в наших общих интересах. У нас пока нечего объявить, но мы дадим вам знать, как только что-то будет (известно. – Газета.Ru)», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин готов к тому, чтобы провести встречу с президентом США Дональдом Трампом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.