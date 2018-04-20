Лавров раскрыл подробности предложения Трампа по визиту Путина в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что американская сторона конкретизирует предложение президента США Дональда Трампа по визиту президента России Владимира Путина в Вашингтон, передает РИА «Новости».

«Мы исходим из того, что президент США в телефонном разговоре — об этом уже стало известно, никакого секрета нет — такое приглашение направил, сказал, что будет рад видеть в Белом доме, потом будет рад встретиться в рамках ответного визита. И к этой теме он пару раз возвращался, поэтому мы дали, естественно, знать нашим американским коллегам, что мы не хотим быть навязчивыми, но мы не хотим и быть невежливыми, и что, учитывая, что президент Трамп такое предложение сделал, мы исходим из того, что он его конкретизирует», — сказал Лавров.

Ранее Лавров оценил риск военного противостояния России и США.