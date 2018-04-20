Лавров раскрыл подробности предложения Трампа по визиту Путина в США

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, коллаж «Газеты.Ru» Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что американская сторона конкретизирует предложение президента США Дональда Трампа по визиту президента России Владимира Путина в Вашингтон, передает РИА «Новости».

«Мы исходим из того, что президент США в телефонном разговоре — об этом уже стало известно, никакого секрета нет — такое приглашение направил, сказал, что будет рад видеть в Белом доме, потом будет рад встретиться в рамках ответного визита. И к этой теме он пару раз возвращался, поэтому мы дали, естественно, знать нашим американским коллегам, что мы не хотим быть навязчивыми, но мы не хотим и быть невежливыми, и что, учитывая, что президент Трамп такое предложение сделал, мы исходим из того, что он его конкретизирует», — сказал Лавров.

Ранее Лавров оценил риск военного противостояния России и США.