Депутат Госдумы возглавил Калининград

Депутат Госдумы VII созыва от Калининградской области Алексей Силанов стал новым мэром Калининграда. Об этом сообщает РИА «Новости».

Нового градоначальника выбрали депутаты горсовета. Соперниками Силанова в финальном этапе выступили директор ООО «Партнерская группа «Перспектива» Елена Нилова и руководитель городской избирательной комиссии Калининграда Евгений Чернышев.

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Счетная комиссия подчеркнула, что Нилова и Чернышев не получили ни одного голоса «за», кандидатуру Силанова поддержали 26 депутатов, один высказался против.

Агентство указывает, что в 2016 году депутаты калининградской областной думы отменили прямые выборы мэра Калининграда. Согласно закону, главу города выбирают из числа претендентов, участвующих в открытом конкурсе на должность сити-менеджера, который одновременно будет и главой администрации Калининграда.

В марте мэр Калининграда Александр Ярошук объявил о досрочном прекращении полномочий.