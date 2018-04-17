Источник назвал условия, при которых могут встретиться Путин и Трамп

Российский президент Владимир Путин может встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в «третьей стране», если сложится требующая их встречи ситуация. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский дипломатический источник.

«Пока дальше слов дело не пошло. Дело пока сдвинулось в сторону введения санкций. В плановом режиме ближайшие мероприятия, где лидеры могут встретиться «на полях» — это саммиты АТЭС в Папуа Новой-Гвинее и G20 в Буэнос-Айресе в ноябре», — рассказал источник.

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По его словам, встреча лидеров может состояться в «третьей стране, если создастся ситуация, требующая встречи лидеров и сулящая какой-то позитивный результат».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным.