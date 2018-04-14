Трамп об ударе по Сирии: миссия выполнена

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал удары западной коалиции по территории Сирии. Он заявил, что миссия выполнена, передает ТВ Центр.

«Идеально исполненный удар прошлой ночью. Спасибо Франции и Великобритании за их мудрость и силу их отличных вооруженных сил. Не могло быть лучшего результата! Миссия выполнена!», - написал он в своем Twitter.

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Также глава Белого дома отметил, что очень гордится американскими вооруженными силами. «Так горжусь нашими великолепными вооруженными силами, которые скоро, после траты миллиардов полностью одобренных долларов, станут самыми лучшими, которые были когда-либо в нашей стране. Ничто и никто не сравнится с нами!» - заявил Трамп.

Удар США и их союзников по Сирии был нанесен в ночь на 14 апреля. Атакованы Дамаск и другие районы страны. По целям было выпущено более 100 ракет. Большая часть из них была сбита сирийскими ПВО. При этом, подразделения ПВО из России для отражения ракетного удара не применялись.

7 апреля некоторые НПО, в том числе «Белые каски», заявили, что в Восточной Гуте применено химическое оружие. Вашингтон и страны Запада обвинили в этом сирийские власти и пригрозили применить военную силу.