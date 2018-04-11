Эксперт: Трамп блефует в духе своей бизнес-психологии

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов прокомментировал заявления Трампа, передает НСН.

«Он в духе своей бизнес-психологии блефует. Он поднимает ставки в расчете, что собеседник дрогнет.

Но это опасный блеф. Одно дело, когда он привык это делать на переговорах по real estate, всю жизнь в области торговли недвижимостью.

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А здесь другой мир, здесь политика, а не бизнес. Но тем не менее это его традиционная тактика.

На такие вещи, особенно угрозы, которые прозвучали, невозможно отвечать ничем, кроме как ответной угрозой», — заметил он.