Панама ответила на санкции со стороны Венесуэлы

Власти Панамы во вторник, 10 апреля, запретили авиакомпаниям Венесуэлы работать в стране в ответ на аналогичный запрет со стороны венесуэльских властей.

«Совет кабинета [министров] приказал отменить на период в 90 дней с возможностью продления всю деятельность воздушного пассажирского и грузового транспорта венесуэльских авиалиний, работающих в Панаме: Aeropostal Alas de Venezuela, Avior Airlines, Conviasa, Linea Aerea de Servicio Ejecutivo, Regional, Laser, Rutas Aereas de Venezuela, Santa Barbara Airlines, Turpial Airlines», — сообщается в коммюнике правительства Панамы.

Ранее сообщалось, что Венесуэла прекратила все полеты флагманской авиакомпании Панамы. Также страна отозвала посла из Панамы.