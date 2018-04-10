Совбез ООН не принял резолюцию России по химатакам в Сирии

Проект резолюции России о работе нового механизма по расследованию химических атак в Сирии не получил в Совете Безопасности ООН необходимых 9 голосов в поддержку и не был принят, передает РИА «Новости».

Как отмечается, документ получил поддержку шести стран, в том числе двух постоянных членов Совета — России и Китая. Однако, против документа выступили семь членов Совета и еще двое воздержались.

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Ранее сообщалось, что Россия заблокировала в СБ ООН проект резолюции США по расследованию химатак в Сирии.

За документ проголосовали 12 членов Совета, против — Россия (постоянный член ООН) и Боливия, Китай воздержался.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания Совета Безопасности ООН.