Небензя: новые факты могут изменить все дело Скрипаля

Появляющиеся новые факты, связанные с отравлением в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, могут существенно изменить представление об инциденте в Солсбери, передает РИА «Новости» заявление постпреда России при ООН Василия Небензи.

Об этом он сказал в интервью, фрагмент которого вышел в эфир Первого канала.

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«Появляются все новые и новые интересные факты и свидетельства, которые вообще могут в один прекрасный день перевернуть все это дело», — сказал Небензя.

Постпред также в целом усомнился в правдоподобности инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери.

«У меня вообще в последнее время возникает вопрос — а был ли мальчик», — добавил он.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.