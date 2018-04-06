Памана отзывает посла из Венесуэлы

Правительство Панамы заявило об отзыве посла из Венесуэлы и требует у властей этой страны отозвать своего дипломатического представителя. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

«Этот шаг был ответом на решение Венесуэлы приостановить коммерческие отношения с множеством панамских чиновников и компаний, включая президента Хуана Карлоса Варела, за предполагаемое участие в отмывании денег», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, в прошлом месяце Панама включила президента Венесуэлы Николя Мадуро в список граждан, которые с «высоким риском» могут быть причастны к отмывания денег.

В свою очередь власти Венесуэлы решили приостановить на 90 дней торгово-экономические отношения с Панамой.

Ранее сообщалось, что колумбийские власти приняли решение временно закрыть границу с Венесуэлой.