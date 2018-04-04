Россия объявила венгерского дипломата персоной нон грата

Российский МИД объявил персоной нон грата сотрудника посольства Венгрии, сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующую ноту МИД вручил чрезвычайному и полномочному послу Венгрии Яношу Балле.

«Ему вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. «дела Скрипалей» российская сторона объявляет «persona non grata» сотрудника венгерского посольства», — говорится в сообщении.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.