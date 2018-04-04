МИД: Лондон отказывается от любых контактов с Россией по делу Скрипаля

Власти Британии отказываются от любых контактов с Россией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова, сообщает РИА «Новости».

«От любых контактов с Россией на любом уровне Великобритания инициативно, официально и даже публично отказывается. При этом делает все, чтобы восприятие в общественности этой ситуации было таким, что отказывается от взаимодействия российская сторона», — отметила Захарова.

Ранее директор Военной научно-технологической лаборатории в Портон-Дауне заявил, что специалисты британской исследовательской лаборатории не смогли доказать, что газ, которым отравили экс-офицера ГРУ был произведен в России.