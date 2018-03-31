Постпред России при ООН осудил высылку российских дипломатов из Нью-Йорка

Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил, что высылка дипломатов из российской миссии ООН в Нью-Йорке противоречит международным соглашениям и конвенциям, передает РИА «Новости».

«Они (дипломаты) работают как представители России при ООН, а не при правительстве США. И любые действия по их высылке являются абсолютно неправомерными и противоречат всем международным соглашениям и конвенциям о дипломатических сношениях. Такие действия США мы рассматриваем, как нарушающие все эти международные документы», — сказал Гатилов.

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Он подчеркнул, что США не в первый раз высылают российских дипломатов, которые работают при ООН, и такие действия противоречат международной практике.

Ранее российское Министерство иностранных дел заявило, что спецслужбы США пытаются контактировать с высылаемыми российскими дипломатами.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.