Песков: Россия не развязывала никаких дипломатических войн

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не развязывала дипломатических войн, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Россия не развязывала никаких дипломатических войн, президент (Владимир) Путин с самого начала был и остается сторонником налаживания добрых отношений со всеми странами, включая США. Россия никогда не была инициатором санкционных обменов, обменов по высылке дипломатов и так далее», — заявил Песков.

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По его словам, российская сторона хочет добрых отношений. Песков также не согласился с тем, что официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт посчитала ответ России на высылку дипломатов из США неоправданным.

«Мы не согласны с такой оценкой, вы знаете, что Россия была вынуждена предпринять ответные шаги в ответ на те недружественные, неконструктивные, незаконные действия, в данном случае связанные с высылкой наших дипломатов и закрытием консульского учреждения, совершенные Вашингтоном», — объяснил Песков.

Как отмечается, на вопрос, почему Россия не объявила об ответных мерах в отношении европейских дипломатов вместе с аналогичными мерами в отношении США, Песков сказал: «Утро вечера мудренее».

Ранее Науэрт заявила, что США не считают высылку 60 американских дипломатов из России ответной мерой и со своей стороны могут отреагировать на это другими шагами.