В Кремле оценили готовность Австрии быть посредником между Россией и Западом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий, после того как глава австрийского МИДа Карин Кнайсль заявила о готовности Австрии стать посредником между западными странами и Россией в деле Скрипаля, передает РИА «Новости».

«В ситуации с Великобританией, конечно, востребована любая роль, любой голос, который сподвигнет британских визави к, скажем так, адекватности в этом вопросе», — сказал Песков.

Реклама

Он добавил, что «достаточно эффективные, очень конструктивные и прагматичные» российско-австрийские контакты на высшем уровне были совсем недавно.

Ранее глава МИД Австрии рассказала о навязывании британской позиции по России.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.