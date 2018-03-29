Захарова сравнила высылку российских дипломатов с британским сериалом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что ситуация с высылкой российских дипломатов из-за дела Скрипаля похожа на сюжет британского сериала. Об этом она написала в своем фейсбуке.

«Все чаще мы становимся свидетелями «оживших сценариев», когда художественные произведения недалекого прошлого оказываются пророческой реальностью», — написала Захарова.

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Представитель МИДа вспомнила сатрирический сериал 80-х «Да, господин премьер-министр». Она привела диалог из серии, в которой британские политики решили выслать советских дипломатов, не имея на то разумной причины.

«Даже малая война была бы излишней. Почему бы Вам не выслать 76 советских дипломатов? Мы всегда так делаем, когда хотим, чтобы пресса потеряла интерес к чему-либо», — цитирует Захарова реплику персонажа сериала.

Ранее замглавы МИДа России Сергей Рябков заявил, что Россия основательно думает об ответе на высылку дипломатов.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.