Эрдоган и Путин обсудили подготовку к саммиту по Сирии

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили подготовку к саммиту лидеров России, Турции и Ирана по Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обсужден ход подготовки к предстоящим в начале апреля в Анкаре очередному заседанию Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией и второму саммиту государств – гарантов астанинского процесса: России, Турции и Ирана», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, президент Турции выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией в Кемерово. Передал слова поддержки родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что Путин и эмир Катара обсудили ситуацию в Сирии.