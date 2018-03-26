Глава МИД Сербии рассказал о начале «ледяной войны»

Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что в мире происходит не холодная, а ледяная война, сообщает Danas.

«Это уже не холодная война происходит в мире, это ледяная война. Мы ожидаем дальнейшего отзыва иностранных дипломатов», — сказал он, отметив, что дело уже доходит до объявления бойкота Чемпионату мира по футболу.

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26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединилась Канада.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.