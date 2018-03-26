Захарова пообещала Лондону сюрприз

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала британским властям сюрприз. Об этом она сказала в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

По словам Захаровой, действия Британии по делу Скрипаля говорят о том, что власти страны перешли к концепции «черного пиара мирового масштаба». При этом она отметила, что информационная кампания против России плохо проработана.

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«У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести, либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом», — добавила Захарова.

Ранее глава МИД Британии Борис Джонсон провел параллели между чемпионатом мира по футболу — 2018 и Олимпийскими играми 1936-го года в нацистской Германии.