В КПРФ прокомментировали информацию об усах Грудинина

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Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко не считает официально подтвержденной информацию о том, что бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин сбрил усы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вот когда Дудь об этом либо скажет, либо что-то подтвердит, это будет. Пока нет официальных подтверждений, я вам официально об этом говорю», — сказал Ющенко.

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Он также добавил, что когда будет «либо у меня, либо у кого-то официальное подтверждение, вы увидите все это».

Ранее фото Грудинина без усов было опубликовано в инстаграме, ссылка на который ведет с официального сайта политика. Однако, позднее это фото было удалено.