Захарова прокомментировала сообщения о возможном уходе Лаврова с поста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о якобы уходе главы министерства Сергея Лаврова в отставку, об этом она написала в фейсбуке.

«Готова еще раз «на бис» повторить. Формирование правительства является прерогативой руководства страны, а процедура прописана в Конституции. Что касается отношения к своей работе, то еще в январе Лаврову в ходе пресс-конференции был задан вопрос, на который он публично ответил», — написала Захарова.

Реклама

В ходе пресс-конференции Лавров заявил, что обеспечивать работу МИДа — его главная задача, и он не привык заниматься чем-то еще.

Захарова отметила, что публикация телеканала RTVI, сообщившего о желании Лаврова уйти с поста, является фейком.

Ранее сообщения о вероятном уходе Лаврова с поста прокомментировали в Кремле.