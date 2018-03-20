Россия обвинила комиссара по правам человека ООН в дискредитации операции в Восточной Гуте

Представитель постпредства России при ООН Ольга Мозолина раскритиковала верховного комиссара Организации по правам человека Зейда Раад аль Хуссейна за дискредитацию антитеррористической операции в сирийской Восточной Гуте, сообщает РИА «Новости».

В ходе неформальной встречи членов СБ ООН по правам человека в Сирии аль Хуссейн обвинил власти САР в жестоком применении силы против мирных жителей и разрушении объектов гражданской инфраструктуры.

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«На каком основании он включился в политизированную кампанию по дискредитации контртеррористической операции в Восточной Гуте? Насколько это соответствует требованиям Устава ООН о беспристрастности ооновских чиновников?» — заявила Мозолина.

Она отметила, что аль Хуссейн не присутствует «на земле» и не может проверить достоверность информации о действиях сирийских властей.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай заблокировали заседание Совета Безопасности ООН по Сирии.