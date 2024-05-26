На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины в третий раз за день. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации страны.

Особый режим был введен около 10:25 мск. Другая информация пока не поступала.

В ночь на 26 мая во всех регионах Украины сработали сирены воздушной тревоги. Изначально о возможной опасности предупредили жителей девяти областей, включая Днепропетровскую и Винницкую. Затем в «красной зоне» оказались Закарпатская область и еще несколько регионов. При этом к тому моменту в Харьковской области особый режим действовал уже 18,5 часа.

Позже появилась информация о взрывах в Хмельницкой и Житомирской областях. Кроме того, украинское издание «Общественное» сообщило о нескольких взрывах на территории Киевской области. Но подробности не уточнялись.

Уже утром на всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу. Сирены сработали около 9:00 мск. Сначала особый режим ввели в Полтавской и Днепропетровской областях, а через несколько минут сирены начали работать в других регионах.

Ранее в Харьковской области зафиксировали повреждение железнодорожной инфраструктуры.