В МИД России рассказали о пересечении «шельфовых интересов» с США

Среди районов, на расширение шельфа которых претендуют Соединенные Штаты, для России район Чукотского и Берингова морей является важным. Об этом РИА Новости сообщил директор правового департамента министерства иностранных дел Максим Мусихин.

«В Чукотском и в Беринговом морях США заявили свои права на районы за пределами 200 морских миль от прямых исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, но со своей стороны от линии разграничения, которая была установлена соглашением между СССР и США о линии разграничения морских пространств 1990 года», — сказал он.

Мусихин подчеркнул, что в статье 2 соглашения о линии разграничения морских пространств, ратифицированной Вашингтоном и временно применяемой Москвой, устанавливается, что линия разграничения проходит на север через Берингов пролив и Чукотское море по Северному Ледовитому океану, «насколько допускает международное право».

Мусихин отмечает, что право государства на обладание континентальным шельфом является нормой международного обычного права. По его мнению, слова «насколько допускается по международному праву» возможно толковать как включающие в себя и гипотетическое разграничение континентального шельфа двух стран. Дипломат указывает, что по двухсотмильным шельфам вопросов не возникает, а вот по «расширенному» есть юридическая неопределенность.

«Мы опять натыкаемся на несоблюдение США процедуры подтверждения принадлежности района морского дна к геологическому континентальному шельфу», — отметил Мусихин.

По его словам, такая же проблема возникает и в других районах Мирового океана, где американцы тоже имеют соглашения о разграничении морских пространств с соседними государствами. Дипломат считает, что своими действиями Штаты, по сути, отбирают у других стран значительные участки района международного морского дна, которое в соответствии с Конвенцией 1982 года объявлено «общим наследием человечества и обладающего особым международно-правовым режимом».

Он уточнил, что в соответствии с этим режимом страны, которые добывают природные ресурсы в районе международного морского дна, выплачивают взносы в Международный орган по морскому дну, распределяющий эти средства.

До этого Максим Мусихин сообщил, что Россия не считает возможным выход из Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в Арктике.

Ранее в МИД России сообщили, что контакты «арктической пятерки», которая объединяла Россию, Данию, Канаду, Норвегию и США, прерваны.