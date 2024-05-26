В Великобритании завершили расследование о массовых заражениях людей

Руководство Великобритании намеренно игнорировало угрозу здоровью людей, допуская массовое заражение опаснейшими заболеваниями. Об этом сообщает РИА Новости.

Это стало известно по результатам проведенного расследования, согласно которым, власти Великобритании намеренно игнорировали угрозу здоровью людей и допустили массовое заражение такими болезнями, как гепатит С и ВИЧ.

По информации журналистов, в 1970-х годах Национальная служба здравоохранения королевства приобретала плазму крови для лечения гемофилии у Соединенных Штатов. После применения этих биоматериалов более 30 тысяч пациентов заразились гепатитом С и ВИЧ.

Отмечается, что в США донорами часто становились наркоманы, бывшие заключенные, бедные слои населения, для которых сдача крови являлась источником дохода. К тому же в большие партии смешивали кровь от многих доноров. При этом биоматериалы не проверялись на ВИЧ до 1986 года, а на гепатит С — до 1991 года. В результате одного инфицированного хватало, чтобы огромный объем плазмы стал зараженным.

21 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак извинился перед британцами за скандал с заражениями после процедуры переливания крови, произошедший во второй половине прошлого века.

22 мая сообщалось, что в школе приморского Дальнегорска на пищеблоке работала женщина, которая с 2005 года больна туберкулезом. Она прошла медкомиссию и трудилась в образовательном учреждении легально.

С 2019 года у женщины также была выявлена ВИЧ-инфекция. По данным издания Vladivostok1, и в школе, и в городской больнице были нарушены санитарные нормы и требования к профилактике туберкулеза.

Ранее в Ленобласти выявили туберкулез у учителя, который вел уроки у 400 детей.