Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция отпустила задержанную с наркотиками Ники Минаж

Рэпершу Минаж оштрафовали на 350 евро за попытку вывоза наркотиков из Амстердама

close
100%
Andrew Kelly/Reuters

Американскую рэпершу Ники Минаж опустили из полиции и оштрафовали на €350 после задержания за провоз легких наркотиков в Амстердаме. Об этом сообщает нидерландское издание NU.nl.

Как сообщили порталу в прокуратуре, количество провозимых Минаж наркотиков точно неизвестно. В ведомстве уверили, что в багаже артистки нашли «менее 100 граммов». Полиция закрыла уголовное дело в отношении исполнительницы после уплаты штрафа, и теперь она может отправляться, «куда хочет».

Накануне Минаж арестовали в аэропорту Амстердама за хранение наркотиков. Свою вину артистка отрицала, а также сопротивлялась при аресте.

Из-за случившегося знаменитость в последний момент перенесла запланированный концерт в британском Манчестере. Издание «Би-би-си» отмечало, что организаторы даже подготовили рэперше вертолет, чтобы она успела на выступление после того, как выйдет из-под ареста. Однако затем стало известно, что мероприятие все же решили перенести на пока неопределенную дату.

В сентябре 2023 года сообщалось, что мужа Ники Минаж Кеннета Петти посадили под домашний арест на 120 суток из-за угроз рэперу Offset. При этом еще в июле 2022 года Петти был приговорен к трем годам условно. Мужчина, переехав в 2019 году в штат Калифорния, не зарегистрировался в полиции в качестве сексуального преступника, что является нарушением закона.

Ранее рэпер Канье Уэст подрался с близнецами из-за жены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами