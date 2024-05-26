Полиция отпустила задержанную с наркотиками Ники Минаж

Американскую рэпершу Ники Минаж опустили из полиции и оштрафовали на €350 после задержания за провоз легких наркотиков в Амстердаме. Об этом сообщает нидерландское издание NU.nl.

Как сообщили порталу в прокуратуре, количество провозимых Минаж наркотиков точно неизвестно. В ведомстве уверили, что в багаже артистки нашли «менее 100 граммов». Полиция закрыла уголовное дело в отношении исполнительницы после уплаты штрафа, и теперь она может отправляться, «куда хочет».

Накануне Минаж арестовали в аэропорту Амстердама за хранение наркотиков. Свою вину артистка отрицала, а также сопротивлялась при аресте.

Из-за случившегося знаменитость в последний момент перенесла запланированный концерт в британском Манчестере. Издание «Би-би-си» отмечало, что организаторы даже подготовили рэперше вертолет, чтобы она успела на выступление после того, как выйдет из-под ареста. Однако затем стало известно, что мероприятие все же решили перенести на пока неопределенную дату.

В сентябре 2023 года сообщалось, что мужа Ники Минаж Кеннета Петти посадили под домашний арест на 120 суток из-за угроз рэперу Offset. При этом еще в июле 2022 года Петти был приговорен к трем годам условно. Мужчина, переехав в 2019 году в штат Калифорния, не зарегистрировался в полиции в качестве сексуального преступника, что является нарушением закона.

Ранее рэпер Канье Уэст подрался с близнецами из-за жены.