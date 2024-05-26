В Армении наводнение разрушило мосты и дороги

На севере Армении произошло наводнение, которое случилось из-за выхода из берегов реки Дебед. Как передает РИА Новости со ссылкой на МВД страны, стихийное бедствие разрушило две переправы и участок дороги.

«Подтоплен 31-километровый участок дороги Ванадзор — Алаверди, разрушено 50 метров трассы. <...> Разрушены мост через реку Дебед и мост, соединяющий станцию Санаин с городом Алаверди», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что разрушениям подверглись и другие дороги, также повреждения получила железнодорожная инфраструктура. Затоплены несколько домов на станции Айрум. Известно, что за время наводнения было эвакуировано 70 жителей села Дзогарет.

22 мая глава МЧС России Александр Куренков рассказал, что на территории Якутии проходит активная фаза весеннего половодья. По его словам, из ряда районов вода уже отступила. Однако для того, чтобы пострадавшие могли вернуться к привычной жизни, необходимо сделать все возможное, подчеркнул он.

Ранее жителей Тобольска предупредили о рекордном уровне воды в реке Иртыш.