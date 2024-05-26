В США оценили влияние энергетической политики Байдена на РФ

Политика действующего президента США Джо Байдена в сфере энергетики помогла РФ. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил губернатор американского штата Северная Дакота Дуг Бергам.

Он отметил, что в настоящее время Вашингтон ведет две опосредованные войны. Первая — это конфликт с РФ, а вторая — это противостояние с Ираном. По словам политика, обе эти страны финансируют ведение боевых действий за счет полученных с продажи нефти средств.

«Энергетическая политика Байдена помогла нашим противникам», — сказал Бергам.

Губернатор пояснил, что решения главы государства привели к росту инфляции в США. Более того, под удар попали энергетическая промышленность страны и ее стратегический нефтяной резерв.

Как сказал чиновник, из-за действий хозяина Белого дома в государстве значительно подорожали энергоносители. Также многие американские граждане лишились рабочих мест, добавил Бергам.

24 мая известный журналист Сеймур Херш заявил, что переизбрание действующего президента США на второй срок находится под угрозой. Причина заключается в неспособности Байдена видеть достоверную и адекватную картину мира, пояснил обозреватель.

Ранее журналисты выяснили, что стратегический запас нефти США находится на минимальных уровнях за последние 30 лет.