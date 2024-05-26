Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Актриса победившей в Каннах «Аноры» о награде: «Счастья полные штаны»

Сыгравшая в «Аноре» Дарья Екамасова понадеялась, что фильм покажут в России

close
100%
Yara Nardi/Reuters

Сыгравшая в «Аноре» актриса Дарья Екамасова призналась, что испытывает целую гамму чувств и не может словами передать эмоции от победы фильма на 77-м Каннском кинофестивале. Ее слова передает kp.ru.

«Радость за режиссера Шона Бейкера, за всю команду актеров, за продюсеров. Как у нас говорят, счастья полные штаны. Очень хочется, чтобы наш фильм показали в России», — призналась знаменитость.

По словам артистки, картина никого не оставит равнодушным: «кто-то будет смеяться, кто-то плакать». Екамасова рассказала, что не была на торжественной церемонии награждения в Каннах, а смотрела вручение награды в прямом эфире вместе с дочерью.

«Моя шестилетняя Варвара на радостях уже приготовила мне поздравления и целый концерт. Сейчас он начнется!» — поделилась звезда.

Накануне фильм «Анора» режиссера Шона Бейкера получил «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля. Картина рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха Ваню. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о происхождении невестки.

Главные мужские роли в фильме сыграли российские актеры Юра Борисов (одного из подручных отца-олигарха), Марк Эйдельштейн (сына олигарха), а артистка Дарья Екамасова исполнила роль супруги предпринимателя из России.

Ранее немецкий певец посоветовал жителям Германии выпить с русскими.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами