Актриса победившей в Каннах «Аноры» о награде: «Счастья полные штаны»

Сыгравшая в «Аноре» актриса Дарья Екамасова призналась, что испытывает целую гамму чувств и не может словами передать эмоции от победы фильма на 77-м Каннском кинофестивале. Ее слова передает kp.ru.

«Радость за режиссера Шона Бейкера, за всю команду актеров, за продюсеров. Как у нас говорят, счастья полные штаны. Очень хочется, чтобы наш фильм показали в России», — призналась знаменитость.

По словам артистки, картина никого не оставит равнодушным: «кто-то будет смеяться, кто-то плакать». Екамасова рассказала, что не была на торжественной церемонии награждения в Каннах, а смотрела вручение награды в прямом эфире вместе с дочерью.

«Моя шестилетняя Варвара на радостях уже приготовила мне поздравления и целый концерт. Сейчас он начнется!» — поделилась звезда.

Накануне фильм «Анора» режиссера Шона Бейкера получил «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля. Картина рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха Ваню. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о происхождении невестки.

Главные мужские роли в фильме сыграли российские актеры Юра Борисов (одного из подручных отца-олигарха), Марк Эйдельштейн (сына олигарха), а артистка Дарья Екамасова исполнила роль супруги предпринимателя из России.

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