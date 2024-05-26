Россия и Узбекистан обсуждают строительство АЭС

Россия и Узбекистан прорабатывают контракт по строительству в республике атомной электростанции (АЭС) российского дизайна. Об этом говорится в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в Ташкент, передает ТАСС.

Сооружение в Узбекистане АЭС называется важным совместным проектом.

«В настоящее время идет согласование параметров генерального контракта по АЭС, а также проработка вопросов сооружения в стране станции с малыми ядерными реакторами», — отмечается в документах.

23 мая помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин 26-27 мая посетит Узбекистан.

До этого Путин посетил Минск в рамках официального визита. Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично приехал в аэропорт, чтобы встретить коллегу. На встрече стороны обсудили варианты реагирования на риски и угрозы, возникающие по периметру границ Союзного государства.

Ранее Лукашенко заявил о желании военных на Украине возглавить страну.