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Зарема назвала главный позор российского футбола

Зарема Салихова назвала позором решения руководства «Краснодара» и «Спартака»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, после завершения сезона-2023/24 в Российской премьер-лиге (РПЛ) рассказала, что считает главным позором российского футбола. Ее слова приводит Sport24.

«Позор России — это управленческие решения руководства «Краснодара» и «Спартака». Ну а «Динамо» — по классике, как всегда. Думаю, в следующем сезоне таких подарков от «Зенита» ждать не стоит. Интересно было бы послушать сейчас, что думают о результатах сезона Хашиг и Малышев», — заявила Салихова.

«Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1. По ходу сезона «Краснодар» уволил с поста главного тренера Владимира Ивича.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля, исполняющим обязанности стал Владимир Слишкович. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Со следующего сезона команду будет тренировать Деян Станкович.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал дураками тех, кто оскорбляет вратаря «Ростова» после игры с «Зенитом».

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