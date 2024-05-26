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Боррель обсудил с главой МИД Армении мирное урегулирование на Южном Кавказе

Боррель обсудил с главой МИД Армении Мирзояном мир на Южном Кавказе

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель провел телефонный разговор с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, в ходе которого стороны обсудили развитие двусторонних отношений Еревана и Брюсселя, а также мирное урегулирование в регионе. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

По его словам, речь шла «о насыщенной двусторонней повестке, поддержке устойчивости Армении и новой программе партнерства Армения—ЕС».

«Что касается региональных вопросов, я подтвердил поддержку процесса нормализации отношений: нашей общей целью является устойчивый мир на Южном Кавказе», — написал Боррель.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не будет спрашивать разрешения на выстраивание отношений с Евросоюзом ни у одного государства. Пашинян добавил, что Армения является независимым государством и намерена выстраивать дипломатические отношения исходя от этого.

Ранее премьер Армении рассказал о близости страны к Западу.

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