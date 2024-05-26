Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что Зеленский не может давать приказы

Спикер Госдумы Володин заявил о нелегитимности Зеленского

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Владимир Зеленский не является легитимным президентом Украины, он не может давать приказы, мобилизованные на основании незаконных решений украинцы должны вернуться домой. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, срок полномочий Зеленского уже закончился, какие-либо ссылки на военное положение противоречат Конституции Украины.

«Мобилизованные на основании незаконных решений граждане Украины сегодня должны вернуться домой — Зеленский нелегитимен, он не может давать приказы», — написал политик.

24 мая президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров заявил, что легитимность украинского лидера Владимира Зеленского закончилась.

До этого в Кремле отреагировали на мнение ООН о легитимности Зеленского.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность в 2019 году. Согласно конституции Украины, 20 мая 2024 года новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись из-за действующего в стране военного положения.

Ранее Зеленский высказался о своей легитимности.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами