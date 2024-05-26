В Госдуме заявили, что Зеленский не может давать приказы

Владимир Зеленский не является легитимным президентом Украины, он не может давать приказы, мобилизованные на основании незаконных решений украинцы должны вернуться домой. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, срок полномочий Зеленского уже закончился, какие-либо ссылки на военное положение противоречат Конституции Украины.

«Мобилизованные на основании незаконных решений граждане Украины сегодня должны вернуться домой — Зеленский нелегитимен, он не может давать приказы», — написал политик.

24 мая президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров заявил, что легитимность украинского лидера Владимира Зеленского закончилась.

До этого в Кремле отреагировали на мнение ООН о легитимности Зеленского.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность в 2019 году. Согласно конституции Украины, 20 мая 2024 года новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись из-за действующего в стране военного положения.

Ранее Зеленский высказался о своей легитимности.