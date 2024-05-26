В трех областях Украины сообщили о взрывах

В Киевской и Хмельницкой областях Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Позже украинский телеканал Freedom сообщил о взрывах в Житомирской области.

Где именно зафиксировали инциденты, журналисты не пояснили. В настоящее время на всей территории страны действует воздушная тревога.

В ночь на 26 мая во всех регионах Украины сработали сирены воздушной тревоги. Изначально о возможной опасности предупредили жителей девяти областей, включая Днепропетровскую и Винницкую. Затем в «красной зоне» оказались Закарпатская область и еще несколько регионов. При этом к тому моменту в Харьковской области особый режим действовал уже 18,5 часа.

Позже появилась информация о взрывах в Хмельницкой и Житомирской областях. Кроме того, украинское издание «Общественное» сообщило о нескольких взрывах на территории Киевской области. Но подробности не уточнялись.

Ранее в Харьковской области зафиксировали повреждение железнодорожной инфраструктуры.