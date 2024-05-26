Маск назвал авианосцы устаревшим оружием

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что оружие, которым управляют люди, устарело и не подходит для современных войн. Предпринимателя цитирует РИА Новости.

«Авианосцы, как и все, что пилотируется и управляется человеком, — устаревшие технологии», — написал Маск на своей странице в соцсети Х в ответ на пост бизнесмена Дэвида Сакса.

В своем сообщении Сакс назвал беспилотники будущим войны и отметил, что Штатам предстоит осознать это как можно скорее, иначе баланс сил на мировой арене изменится.

Маск уже заявлял о важности дронов в войнах будущего. По его словам, победителем в конфликте будет считаться та сторона, которая произвела больше беспилотников и ликвидировала больше вражеских бойцов.

До этого Маск говорил, что политика США ведет к сплочению Ирана, Китая и КНДР вокруг РФ.

Ранее Маск заявил об ожидаемой напряженной борьбе между Трампом и Байденом на выборах.