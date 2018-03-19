ЦИК обработал 99,83% протоколов
После обработки 99,83% протоколов действующий президент России Владимир Путин набирает 76,6%. За него было отдано 56 млн 200 тыс. голосов. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Павел Грудинин набирает 11,8%, Владимир Жириновский набирает 5,66%.
Ксения Собчак получила 1,67%, Григорий Явлинский — 1,04% голосов, Борис Титов – 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин – 0,65%.
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