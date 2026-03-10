Иран нанес удары по нефте- и газоперерабатывающему заводам в Израиле

ВВС Ирана ударили по нефте- и газоперерабатывающему заводам в израильской Хайфе

Военно-воздушные силы (ВВС) Ирана ударили по нефте- и газоперерабатывающему заводам в израильской Хайфе и по резервуарам с топливом, таким образом ответив на атаки на топливную инфраструктуру в Тегеране. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает ТАСС.

«Отважные бойцы ВВС Ирана в ответ на нападение на нефтехранилища страны нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по нефтеперерабатывающему и газоперерабатывающему заводам, а также топливным резервуарам сионистского режима (Израиль - прим.) в Хайфе», — говорится в заявлении.

9 марта пресс-служба израильской армии заявила, что ЦАХАЛ зафиксировал новый обстрел из Ирана и приступил к перехвату ракет.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее пожар на ядерном объекте в иранском Исфахане попал на видео.