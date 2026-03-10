Петербуржец получил ножевое ранение, заступившись за прохожего

В Петербурге мужчина получил ножевое ранение, когда заступился за прохожего возле алкомаркета на Наличной улице, нападавший скрылся. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Василеостровском районе. По словам супруги пострадавшего, ее муж вступился за прохожего, после чего на него напал неизвестный с ножом. Нападавшему около 50 лет, седые волосы, серая куртка.

Раненого доставили в Покровскую больницу. Подозреваемого в нападении разыскивает полиция.

До этого в Петербурге мужчина напал с ножом на знакомого из-за фантика. Мужчина заметил, что его знакомый бросил фантик возле автомобиля. В ходе ссоры он достал туристический нож и нанес оппоненту два удара в область головы. Потерпевший получил сквозное ранение левой щеки и резаную рану руки. Подсудимый частично признал вину, заявив о самообороне. Суд назначил ему три года колонии общего режима.

Ранее петербуржец во время ссоры ударил мужчину ножом в шею.