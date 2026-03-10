Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Петербуржец получил ножевое ранение, заступившись за прохожего

78.ru: в Петербурге неизвестный ударил ножом прохожего
Shutterstock

В Петербурге мужчина получил ножевое ранение, когда заступился за прохожего возле алкомаркета на Наличной улице, нападавший скрылся. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Василеостровском районе. По словам супруги пострадавшего, ее муж вступился за прохожего, после чего на него напал неизвестный с ножом. Нападавшему около 50 лет, седые волосы, серая куртка.

Раненого доставили в Покровскую больницу. Подозреваемого в нападении разыскивает полиция.

До этого в Петербурге мужчина напал с ножом на знакомого из-за фантика. Мужчина заметил, что его знакомый бросил фантик возле автомобиля. В ходе ссоры он достал туристический нож и нанес оппоненту два удара в область головы. Потерпевший получил сквозное ранение левой щеки и резаную рану руки. Подсудимый частично признал вину, заявив о самообороне. Суд назначил ему три года колонии общего режима.

Ранее петербуржец во время ссоры ударил мужчину ножом в шею.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!