СМИ: Трамп поддержит убийство нового верховного лидера Ирана, если он не пойдет на уступки

WSJ: Трамп поддержит убийство Хаменеи, если он не согласится на требования США

Президент США Дональд Трамп готов поддержать убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот не примет требования США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Президент Трамп заявил своим помощникам, что поддержит убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот окажется не готов уступить требованиям США...», — говорится в статье.

Как отмечает WSJ, главное требование США к Ирану — прекращение разработки ядерного оружия.

9 марта Совет экспертов единогласно выбрал Моджтаба Хаменеи, сына убитого Али Хаменеи, на пост верховного лидера Ирана.

Трамп, комментируя его назначение, заявил, что недоволен. Российский президент Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным руководителем республики и пожелал удачи.

Ранее политолог объяснил, почему новый лидер Ирана может быть опаснее своего отца.