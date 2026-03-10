Размер шрифта
В Польше назвали игнорированием закона попытку обойти вето Венгрии

Экс-премьер Польши Миллер: страны ЕС все чаще игнорируют правила и ценности союза
Валерий Мельников/РИА Новости

Если Евросоюз обойдет вето Венгрии на предоставление Украине кредита на €90 млрд, это будет означать, что закон можно проигнорировать, «когда он неудобен». Об этом написал бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в соцсети X.

Миллер отметил, что в европейской политике «все чаще проявляется принцип», согласно которому если решение нельзя принять в рамках существующих договоров, то «всегда можно попытаться» сделать это за их пределами.

По его словам, решение Венгрии заблокировать выделение Украине кредита – это «не какая-то венгерская прихоть», а «механизм, заложенный в саму структуру союза». Однако сейчас самые влиятельные государства-члены ЕС пытаются «игнорировать правила и ценности ЕС», подчеркнул Миллер.

«Разве договоры не превращаются в просто элегантно оформленные брошюры, если их можно обойти? Разве Европа не становится сообществом, принимающим решения на основе ситуативных решений, выходящих за рамки собственных законов? Если закон можно обойти, когда он неудобен, он перестает управлять Европой. На смену ему приходит сообщество, которое руководствуется политической целесообразностью», – отметил экс-премьер.

19 декабря 2025 года ЕС утвердил выделение Украине кредита на €90 млрд на 2026–2027 годы, обеспеченного собственными средствами союза, а не российскими активами.

В феврале Венгрия наложила вето на 20-й пакет антироссийских и на кредит на €90 млрд из-за того, что Киев остановил транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Издание Politico писало, что ЕС откажется от планов применить юридические меры против Венгрии за нежелание поддерживать кредит для Украины и санкции против России.

В марте глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что будет и дальше добиваться выделения Украине кредита на €90 млрд.

Ранее Миллер рассказал, от чего зависит вступление Украины в ЕС.

 
