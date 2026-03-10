Размер шрифта
В Кемерове у автобуса протек потолок

В Кемерово у одного из автобусов начала протекать крыша
Днем 10 марта в одном из автобусов в Кемерове протекла крыша. Вода начала капать с потолка общественного транспорта на пол. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на одного из очевидцев.

Инцидент произошел примерно в 14:00 по местному времени в автобусе №8. Маршрут этого общественного транспорта проходит через Заводский, Центральный и Ленинский районы города.

Один из пассажиров снял протекающую крышу на видео и выразил свое недовольство.

«Потоп в кемеровских автобусах. Увидел: капля такая большая висит, прямо груша, нельзя скушать. Вне видео активнее капало, конечно», — заявил очевидец.

На кадрах заметно, как капля пролетает рядом со спящей пенсионеркой, которая оперлась на окно. При этом пассажирка не обратила внимание на падающую с потолка воду.

В феврале крыша двухэтажного многоквартирного жилого дома в Кемерово получила повреждения из-за скопления снежных масс. Здание расположено на улице Спартака. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Кемерове родители учеников пожаловались на опасный путь к школе.

 
